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Эксклюзив Эха 13:01, 03 августа 2019

В Москве сегодня новая акция с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму

Она должна начаться в 2 часа дня. Инициаторы пытались согласовать на эту субботу на Бульварном кольце пикеты, но получили отказ. В итоге, они призвали неравнодушных собраться сегодня в одной из шести точек: у Никитских, Пречистенских и Покровских ворот, на Трубной и Тургеневской площадях или в Новопушкинском сквере и устроить прогулку по бульварам. Еще вчера вечером в разных точках Бульварного кольца начали устанавливать заграждения. Сегодня утром полиция и Росгвардия стали стягивать в центр Москвы дополнительные силы.

Накануне полиция и прокуратура призвали москвичей и гостей города воздержаться от участия в акции. Прокуратура вынесла предостережение незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь, которую сочла организатором сегодняшнего мероприятия. В интервью «Эху» Соболь, продолжающая голодовку, из-за отказа допустить ее до выборов, сказала, что предостережение никак не повлияет на ее сегодняшние планы поучаствовать в акции.

Тем временем, партия «Яблоко» заявила, что принципиально отказывается от участия в сегодняшних пикетах. Ее позицию в интервью «Эху» разъяснил заместитель председателя «Яблока» Николай Рыбаков.

На сайте партии в заявлении председателя Федерального политкомитета Григория Явлинского отмечается, что цель не оправдывает средства. По его мнению, призывающие выйти на улицы, опираясь на молодежь, соревнуются в радикализме.
Тем временем, мэрия Москвы перед сегодняшней акцией протеста в срочном порядке организовала бесплатный рок-концерт. Он пройдет в Парке Горького. Некоторые участники узнали о своем выступлении из сообщения на сайте мэрии, в частности, это группы «Браво» и «Текиладжаз». Эти музыканты заявили, что не будут выступать на фестивале, — пишет сайт «Медуза». Парк Горького извинился перед гостями «Шашлык Live» и сказал, что вместо «Браво» и «Текиладжаз» будут Валерий Сюткин, группа «Ногу свело» и Владимир Кузьмин.

Кроме того, в рамках фестиваля, как и планировалось, выступят «Чайф», «Ума Турман», «Сплин», Чичерина и другие артисты. В качестве ведущего фестиваля были заявлены телеведущая Светлана Зейналова и музыкант Алексей Кортнев. Однако, полчаса назад стало известно, что Кортнев отказался от участия. В интервью «Эху» он пояснил, что это связано с этическими причинами.

Действия российских властей накануне предстоящих выборов привели к обострению политического кризиса. Такое мнение в эфире «Эха» высказала доктор юридических наук Елена Лукьянова.

Необоснованные аресты только усугубляют ситуацию, — считает Лукьянова.



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