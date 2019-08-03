Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил трехмесячную дисквалификацию от Южноамериканской конфедерации футбола

Она распространяется на матчи сборной Аргентины, — отмечает сайт Sports.ru. Теперь Месси сможет выйти на поле в составе национальной команды только в начале ноября. Помимо прочего, ему увеличили сумму штрафа, которая теперь составляет 50 тысяч долларов. Сборная Аргентины завоевала бронзовые медали турнира, но Месси проигнорировал церемонию награждения и заявил, что коррупция и судьи не позволили его команде выйти в финал.