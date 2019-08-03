Московская мэрия анонсировала появление станции метро с самым длинным эскалатором столичной подземки

По словам вице-мэра Марата Хуснуллина, «Шереметьевская» будет открыта на Большой Кольцевой линии в 2022-ом году. Длина эскалатора составит более ста тридцати метров. Это больше, чем на самой глубокой станции московского метро «Парк Победы». Хуснуллин добавил, что «Шереметьевская» будет отличаться дизайном. Основным цветом интерьера станет белый, колонны будут сделаны в виде фарфоровых чайников, пол выложен гранитом. «Шереметьевская» станет пересадочной на станцию «Марьина Роща» «Люблинско-Дмитровской» линии.