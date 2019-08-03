Счетная палата оценила ущерб от природных пожаров в России в 2 миллиарда 400 миллионов рублей за полгода

В качестве основных причин называются: нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны и низкое качество противопожарных мероприятий. В конце июля обострилась ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. К тушению привлечены силы министерства обороны. Премьер Дмитрий Медведев предположил, что причиной пожаров могут быть умышленные поджоги, цель которых – скрыть незаконную заготовку древесины. Глава правительства поручил правоохранительным органам провести проверки.