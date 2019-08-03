Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму анонсировали новую акцию за свободные выборы в столице

Она должна начаться в два часа дня. Как ожидается, будет несколько точек сбора участников: у Никитских, Покровских и Пречистенских ворот, на Трубной и Тургеневской площадях и в Новопушкинском сквере. Ряд муниципальных депутатов Москвы подавал заявки на проведение в эту субботу пикетов на Бульварном кольце, но получил отказ. Сегодняшнюю акцию полиция и прокуратура Москвы объявили незаконной. В МВД сказали, что будут оперативно реагировать на нарушения и предпримут все меры для обеспечения порядка.