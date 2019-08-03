Митинг в поддержку москвичей, которых жестоко задерживали на прошлой неделе, пройдёт сегодня в Северной столице

Не смотря на то, что районные власти его разрешили, в прокуратуре называют акцию несогласованной.

Митинг пройдет у Финляндского вокзала на площади Ленина. Это место — Гайд парк, там можно без согласования проводить акции но только численностью до 200 человек, организаторы ожидают, что придёт гораздо больше. Несмотря на то, что митинг формально разрешён районными властями, прокуратура уже выпустила призыв не участвовать в массовых несогласованных мероприятиях в Калининском районе города.В ведомстве говорят о возможных провокациях и экстремистах из за которых людям в форме придётся применить силу. Впрочем, стоит отметить, что прошлый подобный митинг в Петербурге прошёл без задержаний, на него собрались несколько тысяч человек. Тогда главным требованием был допуск всех кандидатов на Муниципальные выборы. Сегодня же петербуржцы выйдут в знак солидарности с москвичами, которые пострадали неделю назад во время акции протеста.

Акция в Петербурге начнётся в 2 часа дня.