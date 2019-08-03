Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму сегодня устраивают прогулку по столичным бульварам

Акция должна начаться в два часа дня. Будет несколько точек сбора: у Покровских, Никитских и Пречистенских ворот, на Трубной и Тургеневской площади и в Новопушкинском сквере. Ранее ряд муниципальных депутатов подавал заявки на проведение двенадцати пикетов на Бульварном кольце. Власти отказались их согласовать. Сегодняшнее мероприятие полиция и прокуратура Москвы объявили незаконным.

К местам прогулок уже стягивают дополнительные силы полиции и Росгвардии. Акция не согласована.