Племянница Сергея Скрипаля утверждает, что экс-полковник ГРУ связался со своими родственниками в России

По словам Виктории Скрипаль, он сказал, что никогда не вернется на родину.

Разговор, как рассказала племянница Скрипаля, состоялся в конце июня и продлился 5 минут. В интервью агентству РИА Новости она утверждает, что не хотела предавать огласке информацию о звонке родственника, но по каким причинам это сделала, не уточняется. В свою очередь, в интервью газете «Известия» Виктория Скрипаль сказала, что экс-полковник ГРУ извинился за то, что долго не звонил матери, а также пожаловался на ухудшение самочувствия. По словам племянницы Сергея Скрипаля, он находится под постоянным наблюдением врачей. С его дочерью Юлией Скрипаль, как утверждается, никому не удалось поговорить. Экс-полковник ГРУ и его дочь были госпитализированы в марте прошлого года: по версии Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ответственность там возлагают на Москву, которая свою причастность отрицает. Племянница Скрипаля Виктория все это время нередко дает интервью о своем дяде федеральным каналам и государственным агентствам.

США, тем временем, объявили о введении второго пакета санкций против России из-за «дела Скрипалей». Он предусматривает ограничение доступа к средствам международных организаций и ужесточение лицензирования ряда товаров, которые продаются Москве.