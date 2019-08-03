Парк Горького извинился перед посетителями фестиваля «Шашлык Live» за замену артистов

Вместо заявленных групп «Браво» и «Текиладжаз» будут Валерий Сюткин, группа «Ногу свело» и Владимир Кузьмин. Кроме того, как и планировалось, в рамках фестиваля выступят группы Чайф, «Ума Турман», Юлия Чичерина, Сплин и другие артисты. Бесплатный рок-концерт в эту субботу, в день проведения несогласованной акции протеста в центре города, столичная мэрия в срочном порядке организовала за несколько дней. Как отмечает сайт «Медуза», некоторые музыканты, в частности, группы «Браво» и «Текиладжаз», узнали о том, что должны выступить на фестивале, из сообщения на сайте мэра. После этого список артистов обновили.