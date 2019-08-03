Партия «Яблоко» принципиально отказалась принимать участие в сегодняшних пикетах в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. «Мы не можем гарантировать безопасность, здоровье и жизнь наших сторонников», — говорится в Твиттере «Яблока». В заявлении председателя федерального политкомитета Григория Явлинского также отмечается, что цель не оправдывает средства. «Призывающие выйти на улицы, опираясь на молодежь, соревнуются в радикализме. Такое впечатление, что они опасаются проявить благоразумие», — приводятся слова Явлинского на сайте партии.