Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Великобритании, связался с родными и сказал, что никогда не собирается возвращаться в Россию. Так утверждает его племянница Виктория Скрипаль. В интервью газете «Известия» она сказала, что в конце июля Сергей Скрипаль позвонил матери, извинился за то, что не связывался с ней долгое время, сообщил, что по-прежнему находится на территории Великобритании и регулярно посещает врачей. «Сергей продолжает настаивать на том, что к его отравлению причастны Боширов и Петров», — добавила Скрипаль. Бывшего сотрудника ГРУ и его дочь Юлию госпитализировали в Британии весной прошлого года. Экспертиза показала, что они были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». Британские власти обвинили в отравлении российских разведчиков, которые въезжали в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова.