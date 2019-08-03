США объявили о введении второго пакета санкций против России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля

Ограничения начнут действовать 19 августа. В документе, в частности, говорится, что США будут препятствовать предоставлению России финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк или Международный валютный фонд. В числе прочего также ужесточается процедура в получении экспортных лицензий для биологических и химических товаров двойного назначения из России.