Сегодня будут сыграны первые матчи четвертого тура чемпионата России по футболу

Главный матч дня пройдет Петербурге, где Зенит примет Краснодар. Команды обосновались в верхней части таблицы, а Зенит, не потерявший ни одного очка, единолично лидирует. При этом, правда нельзя забывать о том, что чемпионы России играли с двумя дебютантами лиги и Оренбургом, который принадлежит тому же хозяину. Краснодар после осечки с Ахматом в первом туре шансов соперникам не давал. Возможно, именно сегодня состоится самый концептуальный спор осенней части первенства. Матч между Спартаком и Динамо мог быть перенесен по просьбе МВД, поскольку сегодня ожидаются массовые акции оппозиции, но расписание не изменили. Эта игра обещает быть примечательной еще и потому, что красно-белые на прошедшей недели продали двух ведущих футболистов, а новых только приобрели и тренеру Олегу Кононову предстоит решить кому доверить места в составе.



Сегодня пройдут еще два матча Урал примет в Екатеринбурге Ростов, а Локомотив сыграет на выезде с Крыльями Советов