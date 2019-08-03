Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение вида на жительство в России для украинцев

В том числе речь идет и о сокращении срока получения документов.

Поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в России» предусматривают упрощение получения разрешения на временное проживание для некоторых категорий людей. Это граждане Украины или лица без гражданства, постоянно проживающие на украинской территории, а также беженцы и те, кто получил временное убежище в России. В обычных условиях разрешение на проживание выдается на основании определенных квот, но для указанных категорий это правило действовать не будет. Кроме того, сроки выдачи таких разрешений сокращаются с шести месяцев до четырех.

Получение вида на жительство в России также упрощается – его можно будет получить без разрешения на временное проживание. Под новые правила, например, подпадают иностранцы, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве Советского Союза, а также имеющие родителя, сына или дочь с российским гражданством.

Ранее Путин упростил выдачу российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже действие данного указа распространили на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины.