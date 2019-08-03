Полиция и Росгвардия стягивают дополнительные силы в центр Москвы, где сегодня должна пройти акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщает корреспондент «Эха». В частности, заграждения и автозаки появились на Трубной площади. Это одно из мест сбора участников. Организаторы предлагают пройти по бульварам. Точки сбора, по их словам, также будут у Пречистинских, Никитских и Покровских ворот, на Тургеневской площади и в Новопушкинском сквере. Полиция объявила акцию незаконной и призвала воздержаться от участия.