Около семидесяти человек, более двадцати пожарных машин и два вертолета задействованы в тушении пожара в центре Москвы

На улице Дубининская горит четырехэтажный расселенный дом. Агентство ТАСС уточняет, что это здание 1917-го года постройки. По официальным данным, площадь пожара 5 тысяч квадратных метров. Источник агентства Интерфакс в экстренных службах говорит, что площадь может увеличиться до десяти тысяч. Есть угроза перехода огня на расположенную рядом заправку. С территории эвакуировали людей, движение транспорта в районе происшествия перекрыто. По данным МЧС, к этой минуте открытого пламени уже нет. Идет проливка и разбор конструкций. Один человек пострадал, это сотрудник МЧС.