Полиция и прокуратура Москвы объявили незаконной сегодняшнюю акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

МВД сообщило, что его сотрудники будут оперативно реагировать на нарушения и попросило воздержаться от участия. Прокуратура вынесла предостережение политикам, которых сочла организаторами, в частности, Любови Соболь. В интервью «Эху», Соболь, продолжающая голодовку из-за отказа регистрировать ее кандидатом, сказала, что это никак не повлияет на ее планы присоединиться к акции.

Инициаторы сегодняшнего мероприятия пытались его согласовать. Муниципальные депутаты Москвы подавали заявки на проведение пикетов на Бульварном кольце, но получили отказ. В итоге, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму предложили провести акцию в виде прогулки по бульварам. Они сообщили, что будет несколько точек сбора: это Пречистенские, Никитские и Покровские ворота, Трубная и Тургеневская площади и Новопушкинский сквер. Акция должна начаться в два часа дня.