Госдеп США объявил о введении новых санкций против России

Они связаны с «делом Скрипалей» и, по предварительным оценкам, вступят в силу 19 августа.

Новые санкции США состоят из трех пунктов. Прежде всего, Вашингтон будет препятствовать предоставлению России любых займов, а также финансовой и технической помощи со стороны международных институтов. Речь идет, например, об МВФ или Всемирном банке. Кроме того, банкам США будет запрещено участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству, пишет РБК. Наконец, ужесточаются правила предоставления России американских товаров и технологий.

Все эти меры вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса и будут действовать на протяжении как минимум года. Представители Госдепа рассказали Bloomberg, что санкции будут введены после публикации в официальном журнале американского правительства – это произойдет 19 августа либо «около этой даты».

Новые санкции вводятся в соответствии с американским законом 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием. США обвиняют Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.