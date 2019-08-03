Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму сегодня предложили устроить прогулку по бульварам столицы

Она должна начаться в два часа дня. Судя по данным на странице мероприятия в Фейсбуке, интерес к прогулке проявили больше 20 тысяч человек. Инициаторы рассказали, что будет несколько точек сбора: на площади Пречистенские ворота, у Никитских ворот, в Новопушкинском сквере, на Трубной и Тургеневских площадях и у Покровских ворот. Прокуратура накануне вынесла предостережение политикам, которых сочла организаторами сегодняшней акции, в частности, Любови Соболь. В ведомстве подчеркнули, что акция не согласована с московскими властями и любые попытки провести сегодня мероприятие являются прямым нарушением закона. Еще вчера вечером на Тверской, а также на Трубной площади начали устанавливать ограждения.

Сегодня же в два часа дня – акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму должна пройти в Петербурге у Финляндского вокзала. Организаторы говорят, что мероприятие согласовано. Между тем, как сообщает наш питерский корреспондент, прокуратура предупредила о возможных провокациях.