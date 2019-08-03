Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы

Об этом со ссылкой на несколько торговых предприятий сообщил телеканал «Дождь». Письма разослали районные управы. В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции. В письме утверждается, что после акции 27 июля от предпринимателей поступали жалобы о нанесенном ущербе и невозможности обеспечить безопасность гостей и, в особенности, посетителей с детьми.