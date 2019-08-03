Крупный пожар в центре Москвы. На улице Дубининская на площади 5000 квадратных метров горит четырехэтажное расселенное здание, — сообщает столичное управление МЧС. В то же время, источник агентства Интерфакс в экстренных службах говорит, что площадь может вырасти до десяти тысяч. К тушению привлечен вертолет. Есть угроза перехода огня на расположенную рядом заправку, — сообщает агентство ТАСС. По предварительным данным, во время тушения пожара пострадал один сотрудник МЧС. В ведомстве также говорят, что к этой минуте пожар локализован.