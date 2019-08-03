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09:04, 03 августа 2019

Парламент Иракского Курдистана может признать геноцидом действия террористов запрещённого в РФ «ИГ» против езидов

Парламент Иракского Курдистана сегодня может признать геноцидом действия террористов запрещённого в России «Исламского государства» против езидов.

Парламент области этнического расселения курдов в Ираке, имеющей статус широкой автономии, намерен осудить варварские действия исламских боевиков в отношении езидов. После захвата в августе 2014го города Синджар на севере Ирака, который они населяли, радикальные исламисты убили несколько тысяч человек. Женщин и девочек боевики похищали, отправляли в рабство в соседнюю Сирию, подвергали сексуальному насилию. Им террористы обещали сохранить жизнь только в случае принятия ислама и выхода замуж за джихадиста. Тысячи мужчин и мальчиков пропали без вести. Их пытали, забирали в плен или убивали. Более 50ти тысяч езидов бежали в горы. Боевики осадили их убежища. Многие люди, в их числе старики и дети, умерли от нехватки лекарств, еды и воды. Ряд авторитетных международных организаций, включая ООН, осудили действия джихадистов против езидов в Ираке. И обвинили террористов в геноциде и  преступлениях против человечности.

Братскую могилу езидов обнаружила в июле в Синджаре объединённая группа специалистов из правительства Ирака и Иракского Курдистана. В захоронении нашли останки почти ста человек, убитых боевиками запрещённой в России ИГИЛ, сообщает агентство Регнум.

ИГ, ИГИЛ, Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация



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