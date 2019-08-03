В Москве сегодня состоится новая несогласованная акция оппозиции

Ее участники собираются выйти на Бульварное кольцо с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Предыдущий митинг в минувшую субботу побила рекорд по задержаниям.

Задолго до начала акции к мэрии Москвы начали стягивать полицию, Росгвардию и ОМОН – десятки автозаков, сотни силовиков. Задерживать начали еще до начала митинга. Почти никто из незарегистрированных кандидатов до него не доехал – их отвезли в суды из-за дела об акции у Мосгоризбиркома. У мэрии же силовики сразу начали силовой разгон демонстрантов. Действовали жестко, выхватывали из толпы людей, применяли дубинки. Десятки людей пострадали – разбитые головы, носы, переломы, ушибы, вывихи. Участники акции, которых вытеснили с Тверской площади, продолжили протест на улицах Москвы. Митинг завершился на Трубной площади, где незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которых к тому моменту уже отпустили из судов, задержали снова, а позже арестовали. Всего в отделения полиции доставили почти 1400 человек. Следствие посчитало, что на акции имели место массовые беспорядки. Завели уголовное дело. Обвинения предъявили шести участникам, все они арестованы.

По данным Мосгорсуда, после акции 27 июля уже 88 человек получили административные аресты, еще более 300 участников – штрафы до 150 тысяч рублей.