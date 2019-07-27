Обрушение произошло в горящем промышленном здании в центре Москвы, пострадал пожарный, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Пожар начался утром в здании старой постройки в замоскворечье.

Подробности сообщил «Эху» дежурный офицер столичного главка МЧС Роман Килькеев

Между тем, как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, пожар угрожает расположенной рядом АЗС.

К тушению привлечено 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета Московского авиационного центра. Однако остановить

распространение огня пока не удается.

Среди версий пожара рассматривается неисправность электропроводки и человеческий фактор.