Трех косаток из «китовой тюрьмы» везут по Амуру к месту выпуска в Охотское море

Минувшим вечером их погрузили на судно в порту Хабаровска. Как сообщает пресс-служба Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии, животных сопровождают опытные тренеры, ветеринары, ученые, ведется постоянное наблюдение за поведением морских млекопитающих и за температурой воды в ваннах. Ожидается, что судно прибудет в поселок Иннокентьевка Николаевского района в понедельник. Косаткам сменят воду, сделают массаж, ванны перегрузят на автотранспорт, который перевезет их к Охотскому морю. Погодные условия на мысе Перовского, где планируется выпустить животных, благоприятные. Ранее ученые выпустили на свободу пять косаток и шесть белух.