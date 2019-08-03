Крупный пожар происходит в столичном районе Замоскворечье

Его площадь составила 2 тысячи кв. метров. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, горит промышленное здание 1917 года постройки на Дубининской улице. По данным источника агентства в экстренных службах, при тушении пострадал сотрудник МЧС. В ведомстве эту информацию не подтвердили и не опровергли. В небо поднимаются клубы черного дыма. В тушении принимают участие 15 пожарных расчетов и вертолеты московского авиацентра.

Пожарные просят водителей воздержаться от проезда по Дубининской улице до полной ликвидации возгорания.

Столичный департамент транспорта сообщил в Twitter, что из-за пожара перекрыто движение по Жукову проезду.