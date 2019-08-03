Пожарная опасность в Сибири и на Дальнем Востоке сохранится до конца лета

Такой прогноз сделали в Рослесхозе.

Площадь лесных пожаров если и сокращается, то пока весьма незначительно. По данным на пятницу, в России продолжают гореть более 3 миллионов гектаров. Военная авиация, подключившаяся к операции, совершает регулярные рейсы и потушила лишь три процента охваченной огнем территории.

Впрочем, по словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, применение самолетов и вертолетов позволило снизить распространение огня и задымления в городах и селах в пять раз.

Самая сложная ситуация до конца августа сохранится в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае. Амбициозные цели властей справится со стихией за пять дней реализовать почти невозможно. Добиться их можно лишь при наличии дождей, рассказал ранее представитель Greenpeace Григорий Куксин.

С начала года пожарами в России пройдена территория более 11 миллионов гектаров.