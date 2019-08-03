Новые американские санкции по делу Скрипалей могут снизить торговлю России с США на миллиарды долларов

Об этом говорится в заявлении госдепартамента. Отмечается, что второй пакет направлен на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ, а также предусматривает ужесточение лицензирования при продаже России ряда товаров и технологий.

Согласно заявлению, санкции запрещают американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и выдавать нерублевые займы российским властям.

Ограничения вступят в силу в течение 15 дней после уведомления Конгресса США и будут действовать минимум год.