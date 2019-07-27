Суд арестовал шестого фигуранта дела об организации массовых беспорядков

Под стражу заключен студент Высшей школы экономики и видеоблогер Егор Жуков. Решение об аресте необоснованно и принималась исключительно формально, — рассказал «Эху» адвокат обвиняемого Даниил Берман.

Суд обосновал выбор меры пресечения тем, что на свободе Егор Жуков может передавать «сообщникам» некие сведения или попытаться скрыться, — пояснил Даниил Берман.

Суд также арестовал Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло. Еще один обвиняемый по этому делу — Евгений Коноваленко — был арестован ранее.