«Аэрофлот» предупредил об отмене 5 и 6 августа ряда рейсов через лондонский аэропорт «Хитроу»

Объясняется это запланированной на эти дни забастовкой работников, которые осуществляют предполетный досмотр. Как сообщает пресс-служба перевозчика, добраться до британской столицы и улететь в Москву можно будет через аэропорт «Гатвик».

По данным The Sun, всего стачка затронет 172 рейса. Больше всего от нее пострадает British Airways, для которой «Хитроу» является базовым в Лондоне. Причиной забастовки стал отказ профсоюза работников аэропорта от последнего предложения по повышению заработной платы.