Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести дополнительные правила для зарубежных артистов

С такой идеей он обратился к главе МИДа Сергею Лаврову.

По мнению депутата, западные исполнители злоупотребляют гостеприимством России и во время выступлений преступают границы допустимого. Так, с его точки зрения, Мадонна не только дала концерт, но и пыталась заниматься политической агитацией и критиковать российское законодательство. А группа Rammstein, по его мнению, во время последнего выступления в Москве неуважительно отнеслась к российским традициям. Недовольство депутата вызвал поцелуй музыкантов на сцене.