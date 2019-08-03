ЛГБТ-активисты намерены встать в одиночные пикеты на Дворцовой площади

Провести митинг им запретил суд. Заменить митинг пикетами гей-активисты решили после того, как районный суд не удовлетворил их жалобу на решение Смольного. Власти отказались согласовать митинг на всех четырёх площадках, которые предложили организаторы.

В Пулковском парке чиновники запретили акцию под предлогом того, что она может выглядеть как пропаганда нетрадиционные сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

На других площадках, по данным администрации, идёт ремонт. Поскольку заявители не смогли оспорить решение в суде, активистам сегодня придётся стоять на Дворцовой площади по одному на расстоянии не ближе 50 метров друг от друга. В прошлом году такая же акция закончилась задержанием троих пикетчиков.

ЛГБТ-активисты пытаются согласовать митинг на Дворцовой площади на протяжении 10 лет. Пока им этого ни разу не удалось.