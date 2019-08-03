Госдепартамент США официально подтвердил введение новых санкций против России по делу Скрипалей

Они вступят в силу в течение 15 дней и будут действовать как минимум год. Второй пакет ограничений предполагает запрет на выдачу любого кредита, финансовой или технической помощи России со стороны американских банков и международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Еще одна мера касается ужесточения предоставления России американских товаров и технологий.

Накануне американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России. Первый пакет начал действовать год назад.