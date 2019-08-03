Путин уточнил понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

Документ вносит поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. К «шпионским» устройствам больше не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации, если им преднамеренно не добавлены новые свойства, позволяющие получать личную, семейную, коммерческую или иную информацию без ведома обладателя.