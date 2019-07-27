Мэрия Москвы согласовала проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова

По словам первого замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника, заявителем акций стал Виктор Шендерович. Однако сам писатель причастность к этим митингам в разговоре с «Эхом Москвы» опроверг. Виктор Шендерович назвал согласование мероприятий попыткой уменьшить количество участников на сегодняшней протестной акции.

Как выяснило «Эхо Москвы», заявителем митингов является муниципальный депутат Денис Шендерович.