Северная Корея подтвердила испытания новой ракетной системы

Запуск прошел накануне утром под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Его целью была проверка летных характеристик и способности управления траекторией полета ракет, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что испытания прошли успешно, Ким Чен Ын остался ими доволен.

Накануне американские чиновники рассказали Reuters, что КНДР провела новый запуск ракеты. По их словам, эти испытания похожи на ранее проведенные и не представляют угрозы для США.