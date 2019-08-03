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05:07, 03 августа 2019

Владельцам заведений в центре Москвы рекомендовали закрыться сегодня на время проведения протестной акции

Письма поступили от управ Мещанского, Тверского и Басманного районов. Об этом со ссылкой на несколько торговых предприятий сообщает «Дождь». По данным телеканала, чиновники предлагают принять меры для обеспечения безопасности с полудня до полуночи. В качестве повода указано, что после акции 27 июля от предпринимателей якобы поступали жалобы о нанесенном ущербе и невозможности обеспечить безопасность «гостей и, в особенности, посетителей с детьми».
В Москве сегодня планируется акция с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Власти ее не согласовали. На предыдущей акции было задержано около 1400 человек, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.



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