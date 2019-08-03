Посольство России в США обвинило Вашингтон в попытках «присвоить себе функции суперполицейского», а также наказать тех, кто отстаивает собственные национальные интересы. Так дипломаты отреагировали на введение новых санкций по делу Скрипалей. В заявлении отмечается, что «США продемонстрировали всему миру наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений». Дипломаты также заверили, что все попытки запугать Москву санкциями тщетны, Россия «продолжит защищать многополярное демократичное мироустройство».

Ранее с критикой санкций выступала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она объяснила их «бессилием США».