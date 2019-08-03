Николас Мадуро намерен обратиться в Совбез ОНН в связи с угрозой Дональда Трампа ввести блокаду Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил постпреду страны в ООН обратиться в Совбез организации в связи с угрозой Дональда Трампа ввести блокаду Боливарианской Республики. Об этом сам венесуэльский лидер сообщил в эфире государственного телевидения. Президент США в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы, учитывая «объем иностранной помощи, который получает» Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина.