Предприниматель из Приморья, который угрожал взорвать свой автомобиль у Кремля, получил два года колонии общего режима

Предприниматель из Приморья Дмитрий Шалай, который угрожал взорвать свой автомобиль у Кремля, получил два года колонии общего режима. Тверской суд Москвы признал его виновным в хулиганстве. Инцидент произошел в октябре прошлого года. Водитель, въехавший на автомобиле на Красную площадь, грозился его взорвать, если ему не организуют встречу с президентом Владимиром Путиным или главой Росгвардии Виктором Золотовым. Последний согласился на переговоры и, согласно официальной информации, уговорил мужчину сдаться. С тех пор Шалай находился под арестом. По его словам, на такой поступок его толкнули проблемы с бизнесом.