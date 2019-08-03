Участник митинга 27 июля пожаловался в Следственный комитет на избиение при задержании сотрудниками Росгвардии

Участник митинга 27 июля Борис Канторович пожаловался в Следственный комитет на избиение при задержании сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, Канторович получил травмы грудной клетки, руки, головы, шеи, а также множественные подкожные гематомы и ушибы мягких тканей в области головы.

В прошлую субботу в центре Москвы прошла акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. При разгоне протестующих сотрудники Росгвардии применяли дубинки и электрошокеры, были задержаны около 1400 человек, шестеро арестованы.