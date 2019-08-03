Кредитную карту Apple нельзя будет использовать для покупки криптовалют, лотерейных билетов и фишек в казино

С ее помощью также запрещено делать ставки на ипподроме. Все операции будут рассчитываться в американских долларах. Ни Apple, ни банк Goldman Sachs, совместно с которым выпускается карта, пока не прокомментировали причину ограничений, передает Reuters. О решении ввести в обращение собственную кредитку американская компания объявила в конце марта. В США карта должна появиться этим летом. В России данных по ее запуску пока нет.