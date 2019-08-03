Дональд Трамп уверен, что Россия и США смогут выйти на новые договоренности о сокращении ядерных вооружений

Дональд Трамп уверен, что Россия и США смогут выйти на новые договоренности о дальнейшем ограничении и сокращении ядерных вооружений. Такое мнение американский президент выразил в беседе с журналистами в Белом доме. Он отметил, что «это было бы отлично для [всего] мира». По его словам, он затрагивал эту тему в контактах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Bloomberg. Заявление прозвучало на фоне окончательного выхода США из договора РСМД. Между Москвой и Вашингтоном действует договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III. Он истекает в 2021 году