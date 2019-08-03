Президент Владимир Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований. В законе отмечается, что в ходатайстве должны указываться сведения о следственных и других процессуальных действиях, которые проводили после заключения бизнесмена под стражу или последнего продления меры пресечения, а также основания для нового срока. При этом если мотивом указываются следственные действия, которые фигурировали ранее, то в новом документе должно быть объяснение, почему их не выполнили.

В феврале в послании Федеральному собранию Путин призвал ограничить случаи, когда в отношении предпринимателей продлевают арест.