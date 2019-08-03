Родственники Жанны Фриске вернули все деньги, собранные зрителями «Первого канала» на лечение певицы

«Русфонд» получил все 21,6 миллиона рублей, которые в рамках иска обязал вернуть суд. Также с наследников взыскали 60 тысяч рублей в виде компенсации госпошлины. Жанна Фриске умерла от рака головного мозга в июне 2015 года. На лечение певицы было собрано более 69 миллионов рублей. После ее смерти в «Русфонде» сообщили, что получили подтверждение оплаты медицинских услуг только на четыре миллиона. Другие документы родственники актрисы отказались предоставить. Родители Фриске отвергли претензии и подали встречный иск, однако суд его отклонил.