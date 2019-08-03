Z Архив новостей новости
5 1 6 344
01:11, 03 августа 2019

Процедура получения вида на жительство для некоторых категорий иностранцев упрощена

Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Он касается граждан Украины, лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, а также лиц, признанных беженцами или получивших временное убежище в России. Упрощение процедуры предполагает отмену учета правительственной квоты, которая зафиксирована в каждом регионе. Кроме того, закон сокращает срок выдачи таких разрешений с полугода до четырех месяцев.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

2733048

5 69 6 5893 02.08
#слушать 49:39 ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kполитика, москва, пожары, видео, передачи
Новости

Прокуратура Москвы вынесла предостережение незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь В надзорном ведомстве ее считают организатором несогласованной акции, намеченной на  3-е августа в столице…

5 65 6 7025
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Они обречены на провал! В последнее время предпринимаются отчаянные попытки исказить историю Великой Отечественной войны, принизить роль России в разгроме гитлеровской Германии, освобождении Европы от фашизма…

5 251 6 31705 28.07
Kвойна, история, память, события
Блоги

ГУ МВД России по Москве: Повторно предупреждаем, что акция 3 августа незаконна В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности…

5 64 6 8098 02.08
Kмитинги, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом Любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут…

5 333 6 42756 27.07
Kсобянин, общество, акции, мнения
Блоги

+ Владимир Путин совершил погружение на батискафе Владимир Путин совершил погружение на батискафе Президент России осмотрел подлодку, погибшую в годы Великой Отечественной войны…

5 446 6 60173 27.07
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

+ Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России На своих страницах в соцсетях он опубликовал материалы о том, как горит Сибирь и какие последствия вызывают природные пожары…

5 40 6 5563 31.07
8читать ;смотреть
Kрф, пожары, лес, природа, экология, события
Блоги

+ «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно…

5 497 6 73230 30.07
8читать ;смотреть
Kмитинги, собянин, политика, власть, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

#Сибирьзадыхается Не уверена, что 6000 пышущих энергией человек, вышедших вчера в центр Москвы, смогли бы, собравшись в отряды добровольцев, справиться с катастрофой, вызванной изменениями климата на нашей планете…

5 221 6 32380 28.07
Kэкология, пожары, политика, мнения
Блоги

+ СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля На видео, из-за которого Кирилл Жуков мог быть задержан, видно, что мужчина цепляет рукой за нос одного из сотрудников Росгвардии…

5 219 6 32832 01.08
8читать ;смотреть
Kмитинги, росгвардия, аресты, ск, суды, видео, события
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как произойдет революция То, что после жестких разгонов, протестные настроения не спадут, а будут только усиливаться, очевидно…

5 39 6 6303 01.08
Kполитика, протесты, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Легко, шумно, а главное — попадание во все западные СМИ Оно и понятно. Ведь что такое согласованная акция? Это организация, подготовка спикеров, копирайтинг речей и необходимость выдвижения внятной повестки и программы. Скучно и долго…

5 83 6 13525 30.07
Kмосква, митинги, общество, мнения
Новости

Композитор Игорь Крутой станет режиссером празднования сорокалетия московской Олимпиады Об этом сообщил почетный член МОК Виталий Смирнов…

5 33 6 5594
Блоги

Алексей Дурново журналист радиостанции «Эхо Москвы»

Массовая пропаганда Верить в «американских агентов», которые организуют беспорядки в цветущей и пахнущей России, просто приятнее, чем верить в то, что в стране нет свободных выборов и свободных судов…

5 47 6 8123 31.07
Kобщество, история, власть, пропаганда, политика, мнения
Блоги

Игорь Бухаров: Люди будут просто бояться ехать в город Если каждую субботу в центре Москвы молодежь будет устраивать салки с полицией, будут вынуждены закрыться очень многие рестораны. А вслед за ними придет очередь отельеров…

5 414 6 74002 01.08
Kмитинги, политика, общество, москва, гостиницы, рестораны, мнения
Блоги

ПАРНАС

Заявление ПАРНАС в связи с жестким разгоном митинга 27 июля в Москве Власти взяли курс на беспощадное подавление протеста. На целый день центр столицы превратился в поле беззакония. Людей били дубинками и массово задерживали…

5 35 6 6625 28.07
Kполитика, акции, события

Популярное за неделю

Новости

Силовики, которых направили пресекать субботние протесты в Москве, по некоторым данным, останутся без премий По распоряжению начальства, как пишет интернет-издание Znak.com, они вышли в свой выходной на работу и это не будут компенсировать денежными выплатами или отгулами…

5 37 6 54498
Интервью Код доступа

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Рецепт власти этой понятен: Выборов в России быть не должно ни при каких обстоятельствах…

5 115 6 121929 27.07
#слушать 50:58 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kобщество, акции, протесты, политика
Голосование
5 80 6 15789 30.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Плохие новости для Собянина и Путина Они не поняли, что люди вышли на улицы не по призыву лидеров и не ради них — они вышли ради себя. И выйдут снова и снова. И не только в Москве…

5 160 6 418341 28.07
Kобщество, акции, протесты, мнения
Блоги

+ Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил…

5 302 6 332250 01.08
8читать ;смотреть
Kактеры, полиция, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7981444
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4141605

Сегодня в эфире