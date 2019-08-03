Процедура получения вида на жительство для некоторых категорий иностранцев упрощена

Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Он касается граждан Украины, лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, а также лиц, признанных беженцами или получивших временное убежище в России. Упрощение процедуры предполагает отмену учета правительственной квоты, которая зафиксирована в каждом регионе. Кроме того, закон сокращает срок выдачи таких разрешений с полугода до четырех месяцев.