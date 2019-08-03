Мэрия Москвы согласовала митинги 10 и 11 августа на проспекте Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый

Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. Там назвали организатором акций Виктора Шендеровича. Между тем, на самом деле заявителем выступает муниципальный депутат Денис Шендерович. Он подтвердил «Эху», что получил ответы из мэрии, однако окончательного решения по поводу акции еще не принято.

Либертарианская партия подала заявку на проведение 3 августа на Лубянской площади акции за свободные выборы в Мосгордуму. Власти согласовали только проспект Сахарова. После неудачных переговоров одного из лидеров партии Михаила Светова арестовали на 30 суток. После этого в мэрию подали заявки на серию пикетов на Бульварном кольце 3 августа, а также митинги на проспекте Сахарова 10-11 августа. Заявку на пикеты отклонили.