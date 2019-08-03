СК объявил, что более 130 задержанных 27 июля, «длительное время» уклоняются от службы в армии

Следственный комитет объявил, что более 130 задержанных в ходе несогласованной акции 27 июля, «длительное время» уклоняются от службы в армии. На 16 из них уже поступили материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В ведомстве уточняют, что речь идет о «жителях столицы». В правозащитной организации «Апология протеста» сообщили, что у них нет данных о задержании на акции людей, уклонявшихся от призыва. Накануне митинга мэрия предупредила, что на нем будут работать «специальные группы» по выявлению уклонистов. При этом весенний призыв завершился 15 июля, осенний начнется в октябре.