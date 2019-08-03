Арестованы шестеро обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля

Накануне Пресненский суд отправил на два месяца под стражу незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Егора Жукова. За студента Высшей школы экономики лично поручилась проректор вуза Валерия Касамара, но суд не принял это во внимание. Суд также арестовал Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло. Еще один обвиняемый по этому делу — Евгений Коноваленко — был арестован ранее. По данным источника ТАСС, по делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще пятеро подозреваемых. Им меру пресечения изберут в понедельник.