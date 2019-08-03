Почти 2,5 миллиарда рублей составил ущерб от лесных пожаров в России с начала года

Такие данные обнародовала Счетная палата.

Более 7,5 тысяч лесных пожаров было зарегистрировано в России за первые 6 месяцев этого года. Счетная палата отмечает, что ситуация ухудшается – только в прошлом году площадь, пройденная огнем, составила 8,5 миллионов гектаров – почти в 2 раза больше, чем годом ранее, и в 3 раза больше, чем в 2016-ом. Территория, охваченная пожарами, была больше, чем Австрия. Как отмечают в ведомстве, такая ситуация сложилась по ряду причин — нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах. В настоящий момент огнем охвачено более 3 миллионов гектаров в Сибири, сотни населенных пунктов оказались в зоне задымления. Режим ЧС объявлен в Якутии, Иркутской области, красноярском крае и Бурятии. Изначально власти заявляли о том, что тушить лесные пожары нецелесообразно.

Ранее против министерства лесного хозяйства Красноярского края возбудили

уголовное дело о халатности. Следствие считает, что должностные лица не предприняли необходимых действий для тушения очагов возгорания